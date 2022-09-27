Ереван, 27 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Азербайджан напал на территорию Армении и угрожает демократии республики, сообщили 27 сентября в пресс-службе Совбеза Армении со ссылкой на секретаря ведомства Армена Григоряна.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

«На встрече (в Вашингтоне) Григорян представил широкомасштабную агрессию, осуществленную Азербайджаном против суверенной территории Армении, и ее последствия, указав, что таким шагом Баку вторгается на суверенную территорию Армении и угрожает армянской демократии», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что секретарь совбеза Армении подчеркнул решимость Еревана двигаться по пути демократии.