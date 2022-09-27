* талиба — запрещённая в России организация

Кабул, 27 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. На этой неделе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произвели новые назначения и перемещения на различных должности в государственных учреждениях Афганистана. Эти изменения касаются министра образования, губернаторов и заместителей губернаторов нескольких провинций. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

В ряду этих перемещений Махдум Алам Раббани был назначен начальником службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни. Но его выбор на эту должность сталкивается с серьёзными вопросами. Этот узбекский командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является одной из самых влиятельных фигур радикалов на севере Афганистана, включая провинцию Фарьяб, а также одной из неоднозначных фигур этой группировки.

Хотя Махдум Алам сыграл решающую роль в боях с силами безопасности предыдущего правительства в Фарьябе и стал виновником захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) этой провинции, зимой он был арестован руководством радикалов и переведён из Фарьяба в Кабул. Его арест вызвал массовые протесты в Фарьябе, и через два месяца его освободили. Махдум Алам был отставлен от должностей в течение последних восьми месяцев, и теперь, когда он был назначен командующим талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) службы безопасности в Газни, его имя снова вышло на первый план.

Махдум Алам был арестован в январе в Мазари-Шарифе муллой Мохаммадом Фазилем Мазлумом, заместителем министра обороны, и доставлен в Кабул. После известия об аресте его сторонники вышли на улицы Фарьяба, родной провинции Махдума Алама, и настаивали на его безоговорочном освобождении из тюрьмы. Протесты и митинги сторонников Махдум Алама продолжались неделю и вызвали серьёзную напряжённость между пуштунскими и узбекскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой провинции.

Наконец, в провинцию прибыл министр обороны мулла Мохаммад Якуб Муджахид. Мулла Якуб в своём выступлении в Фарьябе подтвердил, что Махдум Алам был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Если Махдум Алам виновен, я сам его накажу. Этническая принадлежность здесь не имеет значения, и кто виноват, тот будет наказан, а кто обижен, тот будет защищён», — сказал он.

Министр обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что Махдум Алам на данный момент не является преступником, а только находится под подозрением.

Махдум Алам Раббани провёл в заключении около трёх месяцев и вышел из тюрьмы, как говорят, при посредничестве ряда видных узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе Салахуддина Аюби.

Однако в первые дни после ареста Алама появились предположения, что он причастен к похищению Абдул Рауфа, ребёнка из Балха. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чётко не подтвердили и не опровергли его причастность к этому делу. Но освобождение этого ребёнка из рук похитителей всего через 11 дней после выхода Махдума Алама из тюрьмы ещё больше укрепило уверенность людей в том, что причиной его ареста стала причастность к похищению Абдул Рауфа.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Выбор Махдума Алама в качестве начальника службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни

Арест Махдума Алама вызвал волну гнева и протеста со стороны узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые разоружили пуштунских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе и обвинили «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в дискриминации по этническому признаку. Протесты в Фарьябе были быстро подавлены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ); было убито как минимум два человека.

Жители Газни считают, что назначение Махдума Алама начальником службы безопасности этой провинции на юге страны считается формой изгнания, а не выражением его продвижения по службе. Это впечатление усиливается тем, что в Газни не проживает ни одного узбека, и эта провинция на юге страны расположена далеко от регионов, населенных узбеками.

Таким образом, командование службы безопасности Газни — неподходящее назначение для этого талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командира узбекского происхождения. Даже если он захочет, он не сможет использовать свои военные таланты для установления безопасности и стабильности в этой провинции, потому что он не знает географии, народа, этнического состава, ситуации, опасностей и брешей в безопасности в Газни.

Примечательно, что Махдум Алам был назначен начальником службы безопасности Газни после протеста маршала Абдула Рашида Дустума, лидера Национального исламского движения Афганистана, против моноэтнических правил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дустум, выступая на онлайн-встрече по случаю 11-й годовщины убийства Бурхануддина Раббани, подверг резкой критике то, что называют несправедливостью и моноэтническим правлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хотя с момента назначения Махдума Алама начальником службы безопасности Газни прошла почти неделя, источники в этой провинции сообщают газете «8 Собх», что Алам ещё не поехал к месту службы и пока неясно, поедет ли он вообще.