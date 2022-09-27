Ярославль, , 12:36 — REGNUM В школах Ярославля детям начали давать пельмени. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Пельмени stafichukanatoly

Согласно комментариям родителей, новое блюдо появилось в школах №11,12,27,36,40,72,74,80,83. В комбинате социального питания корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что пельмени в детское меню вводятся не впервые, они разрешены для детского питания. Сейчас их дают по субботам.

Кроме того, в мэрии Ярославля отметили, что комбинат закупил линию по производству пельменей, которые обогащены овощами и предназначены для детского питания.

Родители по-разному оценивают новшество: кто-то говорит, что детям блюдо нравится, кто-то считает его не полезным для школьников.

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