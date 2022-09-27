Белгород, , 12:29 — REGNUM После референдумов в Донбассе, Россия прирастёт новыми территориями, однако это неизбежно создаст определённые проблемы. От их решения и будет зависеть успешность «притирки» новых граждан. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 27 сентября сказал руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Нет сомнений, что РФ признает результаты референдумов, отмечает эксперт. Но государству придётся столкнуться с тем, что новые граждане, даже те, кто родились и выросли в Советском Союзе — не имеют опыта жизни в современной России. При этом, ощутимо отличается от российской не только политические система и культура, насаждавшиеся киевским режимом, но и организация других сфер жизни, например, экономической, что определённо создаст некоторые проблемы.

«Во-первых, для самих новых граждан РФ, которые прошли политическую социализацию — то есть, по-простому, адаптировались и приобщались к политике — в рамках другой политической системы. Какие-то вещи будут вызывать у них отторжение и несогласие, чего-то привычного будет не хватать. Это будет вызывать недовольство даже у многих искренних сторонников вхождения в состав России. В то же время, конечно, они избавятся от целого ряда негативных факторов, характерных для политики [б. УССР]», — полагает политолог.

Не стоит забывать, что в нынешних условиях люди подвергаются обстрелам, и не исключена угроза того, что активные боевые действия будут перенесены на какие-то пока относительно спокойные территории с непредсказуемыми последствиями. Поэтому настроения и социальное напряжение будут прямо зависеть от того, насколько удастся решить вопросы, связанные с безопасностью людей и просто обеспечить обычную нормальную жизнь, уверен собеседник агентства.

«Во-вторых, сама Россия практически одномоментно получит миллионы новых граждан, что тоже будет иметь ряд последствий, в том числе в политической сфере. Как минимум, в том смысле, что появятся новые граждане, которые будут избирать власть в РФ, а также новые политики, которые, как показывает практика, не так просто вписываются в российские политические реалии. Конечно, у России уже есть крымский опыт интеграции целого региона, который будет использован. Но сейчас, по понятным причинам, проблемы с которыми придется столкнуться, куда сложнее», — говорит Роман Травин.

По мнению политолога, крымский опыт, при всех отличиях, больше применим к Херсонщине и Запорожью. Жители ЛДНР за свою пророссийскую позицию сильно пострадали и сейчас платят очень высокую цену. Именно поэтому в республиках так ждут присоединения к России сейчас, и, вероятно, рассчитывают на большее в будущем.

«Ну и в-третьих. Вызовы нынешнего времени очень сильно, куда сильнее, чем это кажется многим сегодня, повлияют на политическую систему самой России. Эти вызовы куда серьёзнее, чем те, о которых мы говорим. И огромный вопрос: как государство и общество будут с ними справляться. Если успешно, то и новые граждане «притрутся» и впишутся в российские реалии относительно спокойно, если нет — то интеграция новых регионов и граждан точно будет не самой актуальной проблемой для России», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по воссоединение ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией проходят с 23 по 27 сентября. Зарубежные комиссии также работают на территории субъектов России.