Белгород, 27 сентября 2022, 12:29 — REGNUM После референдумов в Донбассе, Россия прирастёт новыми территориями, однако это неизбежно создаст определённые проблемы. От их решения и будет зависеть успешность «притирки» новых граждан. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 27 сентября сказал руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.
Нет сомнений, что РФ признает результаты референдумов, отмечает эксперт. Но государству придётся столкнуться с тем, что новые граждане, даже те, кто родились и выросли в Советском Союзе — не имеют опыта жизни в современной России. При этом, ощутимо отличается от российской не только политические система и культура, насаждавшиеся киевским режимом, но и организация других сфер жизни, например, экономической, что определённо создаст некоторые проблемы.
Не стоит забывать, что в нынешних условиях люди подвергаются обстрелам, и не исключена угроза того, что активные боевые действия будут перенесены на какие-то пока относительно спокойные территории с непредсказуемыми последствиями. Поэтому настроения и социальное напряжение будут прямо зависеть от того, насколько удастся решить вопросы, связанные с безопасностью людей и просто обеспечить обычную нормальную жизнь, уверен собеседник агентства.
По мнению политолога, крымский опыт, при всех отличиях, больше применим к Херсонщине и Запорожью. Жители ЛДНР за свою пророссийскую позицию сильно пострадали и сейчас платят очень высокую цену. Именно поэтому в республиках так ждут присоединения к России сейчас, и, вероятно, рассчитывают на большее в будущем.
Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по воссоединение ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией проходят с 23 по 27 сентября. Зарубежные комиссии также работают на территории субъектов России.