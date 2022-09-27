Москва, , 12:25 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме готовят законопроект с поправками в три действующих закона для поддержки российских предпринимателей, которые призваны на службу в рамках мобилизации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Одна из новелл позволяет мобилизованным передать свое дело по доверенности.

«Это связано, в первую очередь, с внесением поправок в закон о статусе военнослужащего. Мы хотим в этом законе сделать исключение, которое сейчас ограничивает права военнослужащих, устанавливает запрет на ведение предпринимательской деятельности», — сказал депутат.

По словам Наумова, исключение предлагается сделать для военнослужащих, которые призваны по указу о частичной мобилизации. Еще одна поправка предлагается в Гражданский кодекс РФ для того, чтобы предприниматель мог использовать разные инструменты доверенности на ведение своего бизнеса.

«Мы предполагаем, что это могут быть не только члены семьи или близкие друзья. Можно создать специальный институт финансового управляющего, который будет гарантировать при поддержке со стороны государства, что по возвращении предприниматель сохранит свой бизнес и будет его развивать», — пояснил парламентарий.

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