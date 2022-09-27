Москва, 27 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Ценой участия в информационной войне для Apple может стать полная потеря российского рынка, убежден депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Антон Горелкин

Apple продолжает удалять российские приложения из своего магазина, стали недоступны все утилиты экосистемы VK, до этого из App Store пропали 2ГИС, Okko, Premiere и «Звук».

"Какой бы не была формальная причина удаления (а Apple, скорее всего, сошлется на санкции), мы понимаем, что основная цель — в создании максимального дискомфорта для российских граждан, использующих айфоны. Информационная война — это не только фейковые новости, а еще и вот такое давление через технологические монополии», — констатировал Горелкин в телеграм-канале.

Парламентарий уверен, что корпорация на этом не остановится: в App Store еще достаточно российских приложений, которые могут быть критически важными для граждан.

«Apple могла бы заблокировать их разом — но намеренно растягивает этот процесс, чтобы каждая блокировка становилась инфоповодом и оказывала всё большее негативное влияние на общество», — рассуждает депутат.

В целом, он считает актуальным переход на гаджеты с Android, где прекрасно работают альтернативные российские магазины мобильных приложений.

«Ценой участия в информационной войне для Apple может стать полная потеря российского рынка», — отметил Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, запрос американскому холдингу Apple Inc с просьбой разъяснить причины удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков из магазина мобильных сервисов App Store направило Минцифры России.

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