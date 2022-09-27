Воронеж, 27 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Учеников и персонал школы №83 в Воронеже эвакуировали утром 27 сентября. Причиной стало ложное сообщение о минировании, сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

«Разные учреждения, общеобразовательные — тоже, периодически продолжают получать угрозы от инфотеррористов, в том числе посредством веерной рассылки. Такое сообщение получила и администрация школы 83, которая, проявив повышенную бдительность, провела эвакуацию детей и персонала. Объект проверен, ничего опасного не обнаружено», — сообщил представитель пресс-службы мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах периодически получают учреждения во всех российских регионах.