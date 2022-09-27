Кемерово, 27 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области первая группа мобилизованных отправилась в учебные центры. Построение прошло у мемориала Героям-сибирякам.

Правительство Кемеровской области Отправка в учебные части мобилизованных из Кузбасса

«Наши отцы и деды сделали все во время Великой Отечественной войны, чтобы защитить нашу страну и весь мир от нацизма. Они были уверены, что уничтожили его. Но, к сожалению, сегодня нацизм воспрянул снова. К сожалению, на [территории бывш. УССР]. И как во время Великой Отечественной войны — Родина призвала своих сыновей на борьбу с нацизмом, — сказал в напутственном слове губернатор региона Сергей Цивилёв. — Я вас очень прошу учиться, использовать каждую минуту, чтобы научиться этим технологиям. Это нужно, чтобы победить и вернуться живыми и здоровыми. Потому что вас ждут ваши семьи, ваши родители, дети и жены, друзья. Вас ждет Кузбасс живыми и здоровыми. Ждёт с Победой. Я уверен, что вы, как и предыдущие поколения, достойно выполните свой долг».

Напомним, что ранее кузбасские власти объявили, что будут сопровождать всех призванных из региона военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Для них будет организовано горячее питание на пути к месту учебы, предоставлены сухие пайки, будет вестись контроль условий размещения в центрах подготовки.