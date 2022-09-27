Владивосток, , 12:21 — REGNUM Во Владивостоке утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя ООО СЗ «Аврора-Строй» Андрея Ищенко. Он обвиняется в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Андрей Ищенко Zspk.gov.ru

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В ходе следствия установлено, что в период с декабря 2016 года по июнь 2021 года фигурант заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома во Владивостоке, обещая передать им в собственность квартиры. В дальнейшем он неоднократно переносил срок завершения работ, назначенный на сентябрь 2018 года. Но строительство многоквартирного дома не завершено, объект в эксплуатацию не введён.

Размер причиненного 179 потерпевшим ущерба превысил 380 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области перед судом предстанет бывший директор Центра детского технического творчества города Сорочинска. Его обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, превышении должностных полномочий и присвоении.