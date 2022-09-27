Саратов, 27 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. С 19 по 25 сентября в Саратовской области зарегистрировали на 505 случаев меньше заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (23 440) по сравнению с показателями предыдущей недели. Темпы прироста снижаются во всех группах населения, сообщает 27 сентября региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

Заболеваемость обусловлена вирусами не гриппозной этиологии (в основном — риновирусами).

По состоянию на 26 сентября в Саратовской области против гриппа вакцинировано более 435,5 тыс. человек. в том числе 78,5 тыс. детей. Иммунизацию от заболевания прошли 18,6% населения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в России привились от гриппа более 12,3 млн человек, что составляет 8,4% от численности населения страны.

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