Кострома, , 12:30 — REGNUM Всех граждан, мобилизованных в Вологодской области, отправят в военную академию радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Кострому для прохождения боевой подготовки. Об этом во время оперативного совещания рассказал исполняющий обязанности председателя правительства Вологодской области Эдуард Зайнак. Всего в регионе призовут 2129 человек.

Военная академия РХБ защиты в Костроме

В академии резервистов обеспечат трехразовым питанием, формой, выдадут банковские карты, сим-карты. Мобилизованные пройдут боевую и тактическую подготовку. Подразделения, сформированные из них, по словам займутся охраной объектов в тылу.

Сколько человек должны призвать в Костромской области, власти и военком не сообщали.

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