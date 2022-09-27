Москва, , 12:21 — REGNUM Реакция «дружественных» России государств на проведение референдумов на освобожденных территориях должна помочь нашему обществу избавиться от иллюзий, отметил 27 сентября военкор Дмитрий Стешин.

Референдум в Херсонской области по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ни одно государство, входящее в ОДКБ, не поддержало выбор Донбасса, Херсона, Запорожья. То есть не разделило интересы России, несмотря на финансовую помощь, списанные кредиты, режим экономических преференций, гарантии военной защиты и т. д.», — отметил военкор.

Следует перейти от попыток «дружить» к чистой прагматике, полагает Стешин.

«Нет у России друзей, какие бы соглашения она не подписывала, как бы не кормила и не умасливала уважаемых партнеров по общему историческому пути. Мы одни на льдине, ломом подпоясанные. Чем быстрее мы это осознаем, тем будет лучше и проще. Впереди переход к ультра-прагматичной политике на постсоветском пространстве, в англо-саксонской стилистике. Других вариантов нет», — отметил он.

27 сентября голосование в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях завершается. Референдумы уже признаны состоявшимися, во всех регионах проголосовали более 50% избирателей.