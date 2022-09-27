В Красноярске на горячую линии по мобилизации поступают тысячи звонков
Красноярск, 27 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. На горячую линию 122 в Красноярске поступило уже более 4 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в министерстве цифрового развития Красноярского края.
Горячая линия работает с 22 сентября. За это время красноярцы позвонили на неё 4354 раза. Среднее время ожидания составило четыре секунды. Средняя продолжительность разговора — менее трёх минут.
Жители края интересуются, кто будет оплачивать коммунальные услуги в случае мобилизации, возможна ли отсрочка платежей, сохранятся ли за мобилизованными рабочие места и так далее. Также поступают вопросы о возможностях перемещения внутри страны и за границу.
Как подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, служба 122 развернута уже во всех регионах страны. Также ответы на вопросы о частичной мобилизации публикуются на правительственном портале «Объясняем. рф».
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По имеющейся информации, призыву подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.