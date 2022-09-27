Кишинёв, 27 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Молдавия имеет резервы топлива, которые позволят стране продержаться около месяца в случае прекращения поставок Газпромом. Об этом сообщил вице-премьер республики министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на телеканале ProTV Chisinau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Он рассказал, что запасы природного газа составляют около 35 млн кубометров. Часть резерва хранится в Румынии, а часть — в системе Молдавии.

«Вне зависимости от сценария, на октябрь мы застрахованы: эти запасы, плюс «Термоэлектрика» переходит на мазут и есть другие компании, которые могут перейти на мазут. Этого количества, которое у нас есть в резерве, может хватить на месяц», — заявил Спыну.

По словам министра, в случае прекращения подачи газа из России, жители Молдавии не заметят этого.

Напомним, в октябре 2021 года при продлении соглашения на поставку газа в Молдавию Газпром потребовал представить график выплаты исторического долга, превысивший с учётом пени $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022 года. После срыва этого срока Газпром продолжил поставки, назначив новый срок — 1 октября 2022 года. В Молдавии уже сообщили, что проведут аудит не раньше весны 2023 года.