Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 12:17 — REGNUM В Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус погиб турист из Москвы. Его тело обнаружили 26 сентября спасатели на высоте 5300 метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели в горах 07.mchs.gov.ru

Предварительной причиной гибели туриста называется то, что он заблудился на Эльбрусе. Погибшему было 44 года. Он приехал в Приэльбрусье из Москвы.

«Спасатели обнаружили тело альпиниста 1978 г. р. из г. Москва без признаков жизни на высоте 5300 метров, спустили на поляну «Азау», где передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении МЧС.

К поисковым работам привлекались семь спасателей и две единицы техники.

В настоящее время по факту гибели туриста Следственный комитет по региону организовал доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии 24 сентября погиб спортсмен-экстремал — участник соревнований по экстремальному забегу Alpindustria Arkhyz Race.

Читайте ранее в этом сюжете: В горах Карачаево-Черкесии погиб участник экстремального забега