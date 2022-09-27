В Кабардино-Балкарии обнаружили тело погибшего туриста из Москвы
Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 27 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус погиб турист из Москвы. Его тело обнаружили 26 сентября спасатели на высоте 5300 метров, сообщили в региональном управлении МЧС.
Предварительной причиной гибели туриста называется то, что он заблудился на Эльбрусе. Погибшему было 44 года. Он приехал в Приэльбрусье из Москвы.
К поисковым работам привлекались семь спасателей и две единицы техники.
В настоящее время по факту гибели туриста Следственный комитет по региону организовал доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства смерти.
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