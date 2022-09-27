Люберцы, Московская область, , 12:17 — REGNUM Известный певец Стас Михайлов отменил запланированный на 29 сентября 2022 года концерт в в подмосковном городе Люберцы. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стас Михайлов Ivanaivanova

«Сейчас другая реальность, и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно. Поэтому мы с командой приняли непростое, но верное решение — отменить запланированный на 29 сентября 2022 года концерт в ДС «Триумф» в г. Люберцы», — написал музыкант. Состоятся ли ближайшие выступления в других городах, Михайлов не уточнил.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Тимати (Тимур Юнусов) прокомментировал распространившиеся сообщения о том, что он покинул территорию России. По словам рэпера, в настоящий момент он находится в Москве и готов к призыву, «если нужна его учетная специальность».

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