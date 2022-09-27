Стокгольм, 27 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Тот факт, что Шведские демократы получили пост вице-тальмана риксдага и что они, как ожидается, получат несколько постов председателей комитетов в парламенте Швеции, является символом того, что партия теперь является традиционной политической силой. Об этом 27 сентября в интервью газете DN заявил Магнус Исберг, политолог и бывший канцлер конституционного комитета риксдага.

Стокгольм. Швеция

Эксперт отметил, что партия была изолирована от любых значимых постов как после выборов 2014 года, так и 2018 года, но теперь политика игнорирования провалилась. Такую оценку разделяет политолог Анн-Катрин Юнгар, специализирующаяся на правых популистских партиях.

«Ни к какой другой партии не относились так, как к Шведским демократам. Теперь это доказательство того, что их считают законной партией, с которой можно сотрудничать», — отметила Юнгар.

Напомним, что сейчас Шведские демократы являются второй крупнейшей партией Швеции, уступающей только Социал-демократам.