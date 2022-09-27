Киев, , 12:15 — REGNUM На фоне частичной мобилизации в России и приближения зимы западные военные эксперты перестали считать «войну на истощение» лучшей для Киева тактикой, отметил 27 сентября в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Астрахань.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Прежде эти эксперты считали, что такая тактика исключительно удобна для НАТО, воюющего чужими руками, однако ситуация изменилась, подчеркнул военкор.

«Разваливаться ни российское общество, ни экономика, очевидно, не собираются. Бунты и перевороты тоже не начались. А вот тактика войны на истощение и нанесение критических потерь начала понемногу оборачиваться против своих авторов», — отметил Астрахань