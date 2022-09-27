Чита, 27 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Продолжается строительство трех домов для детей-сирот в Петровске-Забайкальском, сообщает 27 сентября министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Минстрой Забайкалья Строительство трех домов для детей-сирот в Петровске-Забайкальском

На двух домах подрядчик возводит кирпичные стены первого и второго этажей, по третьему дому заканчивают перекрытие техподполья.

Как отметил руководитель краевой «Службы единого заказчика» Евгений Дюртеев, в каждом доме будет по девять однокомнатных квартир с балконами, сантехникой, приборами учета тепла и электроэнергии.

Предусмотрено благоустройство территории — автостоянки, озеленение, освещение, детские площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Забайкалья по нормативному плану 2022 года намерено построить квартиры для 247 сирот.

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