Москва, 27 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что Госдума 28 сентября проголосует за воссоединение ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областей и России, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

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«Завтра поддержим и проголосуем за возвращение их на Родину. Они возвращаются на свою Родину, в свою любимую Россию, со своим языком, своими представлениями, своими культурой, традициями», — сказал Зюганов перед пленарным заседанием.

По его убеждению, «решение должно быть соответствующим образом обеспечено, и не только дополнительной мобилизацией, военно-политическими мерами, но и тылом и дружной поддержкой».