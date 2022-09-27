Москва, 27 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Беспрецедентный характер носят разрушения, произошедшие в один день сразу на трёх нитках морских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщили 27 сентября журналистам в компании Nord Stream AG.

ИА REGNUM Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» (Nord Stream 2)

Представители оператора «Северного потока — 1» отметили, что пока нельзя оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трёх нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер», — подчеркнули в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, давление упало на обеих нитках газопровода «Северный поток — 1» и на газопроводе «Северный поток — 2». Инцидент на СП-2 произошёл в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм. По одной из версий, речь может идти о целенаправленной диверсии.

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