Херсон, 27 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо остается «целью номер один» для киевских диверсионных групп, заявил 27 сентября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Конечно же, Владимир Сальдо сегодня является целью номер один (для киевских диверсантов), чтобы показать нацистам, что они могут вот так убить руководство, которое приняло решение о проведении референдума и освобождении от рабства населения, в котором они находились в последние 10 лет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Стремоусов добавил, что в Херсоне постоянно задерживают диверсантов, каждой конкретной ситуацией занимается следствие.