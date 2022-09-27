Стокгольм, 27 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Умеренные обеспокоены тем, что Шведские демократы могут получить непропорционально большую власть над политикой следующего правого правительства Швеции, поскольку партия получает вдвое больше мест в риксдаге. Об этом написала газета Aftonbladet со ссылкой на свои источники внутри партии Умеренных.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

По словам будущего премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, большое количество должностей в комитетах риксдага было «естественным требованием со стороны Шведских демократов». Но источник издания отмечает, что следующие четыре года будут «чрезвычайно шумными», потому что Шведские демократы будут мешать Умеренным, затягивая принятие законопроектов в профильных комитетах.

Другой источник Aftonbladet из партии Умеренных считает, что с этим будет непросто справиться.

«Особенно в ситуации парламентского меньшинства», — отметил осведомленный источник.