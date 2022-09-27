Москва, , 12:09 — REGNUM Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме восстановился от травмы и начал тренироваться в общей группе. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе клуба.

Гилерме Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Гилерме полностью восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе без ограничений», — сообщили в клубе.

Отмечается, что решение о включении Гилерме в заявку на ближайший матч Кубка России будет принимать тренерский штаб в день игры.

Напомним, Гилерме получил травму 31 августа в матче первого тура группового этапа Кубка России против «Нижнего Новгорода» (0:2). Позже у голкипера было выявлено частичное повреждение длинной приводящей мышцы.