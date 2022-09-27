Орел, , 12:08 — REGNUM Жители Орловской области начали получать повестки в военкомат, об этом сообщил 26 сентября в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона уточнил, что на данный момент мобилизация проводится в четырёх муниципальных образованиях области — в Орле, Ливнах, Мценске и в Орловском муниципальном округе. Повестки уже получают жители, владеющие рядом учетно-военных специальностей. В приоритете — мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность. Не подлежат призыву студенты очного и вечернего обучения, получающие первое высшее образование и многодетные отцы.

Отдельная работа проводилась с крупными предприятиями региона для выяснения необходимого числа сотрудников для бесперебойной работы.

«Будем держать ситуацию на контроле, чтобы не было перегибов. Задача непростая, но ее нужно решать», — сказал Клычков.

Он пояснил, что все призванные граждане в течение трёх — четырёх недель будут проходить специальное обучение. Точное количество жителей региона, подлежащих мобилизации, губернатор не уточнил.

«Я уверен, все будет хорошо. Нашей стране крайне нужна помощь мужчин — защитников Родины. У каждого поколения должна быть своя победа. Мы обязаны сделать все, чтобы жизнь не остановилась, двигалась дальше. Необходимо максимально обеспечивать законность и порядок. Постараюсь помочь каждому, кто обращается», — добавил Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В Орловской области мобилизация началась с 25 сентября.