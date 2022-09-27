Орловский губернатор рассказал, кому ждать повестки
Орел, 27 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Жители Орловской области начали получать повестки в военкомат, об этом сообщил 26 сентября в соцсетях губернатор Андрей Клычков.
Глава региона уточнил, что на данный момент мобилизация проводится в четырёх муниципальных образованиях области — в Орле, Ливнах, Мценске и в Орловском муниципальном округе. Повестки уже получают жители, владеющие рядом учетно-военных специальностей. В приоритете — мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность. Не подлежат призыву студенты очного и вечернего обучения, получающие первое высшее образование и многодетные отцы.
Отдельная работа проводилась с крупными предприятиями региона для выяснения необходимого числа сотрудников для бесперебойной работы.
Он пояснил, что все призванные граждане в течение трёх — четырёх недель будут проходить специальное обучение. Точное количество жителей региона, подлежащих мобилизации, губернатор не уточнил.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В Орловской области мобилизация началась с 25 сентября.