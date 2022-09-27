Москва, 27 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Фракция ЛДПР в Госдуме в ближайшее время подготовит законодательную инициативу о том, чтобы на всех без исключения предприятиях страны появилась квота на брони сотрудников от мобилизации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил депутат Владимир Кошелев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Нам нужны работающие предприятия. Ни для кого не секрет, что любая победа куется именно в тылу. Нам недопустимо чтобы мы остановили свою экономику, поэтому в ближайшее время фракция ЛДПР подготовит законопроект о том, что все без исключения предприятия будут иметь свои квоты на бронь своих сотрудников», — сказал парламентарий.

Напомним, ранее сообщалось, что в России к частичной мобилизации не привлекут IT- специалистов, российских операторов связи, представителей СМИ и финансовых организаций.