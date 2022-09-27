Стокгольм, 27 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Теперь, когда Шведские демократы оказались в центре внимания как основа будущего правого правительства Швеции, партия столкнулась с важными вызовами и стоит на перепутье. Об этом 27 сентября написала газета SvD со ссылкой на свои источники внутри партии.

Шведские демократы. Логотип

Если верить источникам, социология показывает, что избиратели и политики от Шведских демократов разделились. Некоторые хотят, чтобы партия снизила градус риторики и показала, что она является традиционной силой, которая может взять на себя ответственность в шведской политике.

В то же время другие считают, что в партии также существует устоявшееся мнение, что ей не обойтись без своих радикальных элементов.

«Мы всегда были … да, все наше позиционирование себя строится на том, что мы та партия, которая осмеливалась говорить нелицеприятные вещи. Было бы проблемным, если бы мы перестали это делать. Если мы станем слишком отлакированными, мы, собственно, потеряем свой блеск», — заявил источник изданию.