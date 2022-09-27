Лондон, , 12:06 — REGNUM Британский актёр Кристиан Бэйл рассказал о трудностях работы с комиком Крисом Роком на съёмочной площадке фильма «Амстердам» Дэвида Оуэна Расселла. Об этом пишет портал NME.

Кристиан Бэйл в фильме «Амстердам» режиссёра Дэвида О. Расселла Цитата из трейлера

Как признался Бэйл, он является «большим фанатом» комика, поэтому совместная работа на съёмочной площадке стала для него настоящим событием. «Но Крис такой чертовски смешной, и я обнаружил, что не могу играть, потому что я просто становился христианином, смеясь над Крисом Роком. Так что мне пришлось пойти к нему, я подошёл: «Дружище, я люблю с тобой общаться, и у нас есть общие друзья, но я больше не могу». Потому что Дэвид не просил меня снимать этот фильм, чтобы смотреть, как я хихикаю. Он хочет, чтобы я был Бертом, а я забываю, как быть Бертом», — добавил актёр.

Напомним, премьера фильма «Амстердам» намечена на 7 октября 2022 года. Вместе с Бэйлом и Роком в картине сыграют Марго Робби, Джон Дэвид Вашингтон, Роберт де Ниро, Тейлор Свифт, Рами Малек и другие.

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