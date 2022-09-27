Лондон, 27 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Британский актёр Кристиан Бэйл рассказал о трудностях работы с комиком Крисом Роком на съёмочной площадке фильма «Амстердам» Дэвида Оуэна Расселла. Об этом пишет портал NME.

Цитата из трейлера Кристиан Бэйл в фильме «Амстердам» режиссёра Дэвида О. Расселла

Как признался Бэйл, он является «большим фанатом» комика, поэтому совместная работа на съёмочной площадке стала для него настоящим событием. «Но Крис такой чертовски смешной, и я обнаружил, что не могу играть, потому что я просто становился христианином, смеясь над Крисом Роком. Так что мне пришлось пойти к нему, я подошёл: «Дружище, я люблю с тобой общаться, и у нас есть общие друзья, но я больше не могу». Потому что Дэвид не просил меня снимать этот фильм, чтобы смотреть, как я хихикаю. Он хочет, чтобы я был Бертом, а я забываю, как быть Бертом», — добавил актёр.

Напомним, премьера фильма «Амстердам» намечена на 7 октября 2022 года. Вместе с Бэйлом и Роком в картине сыграют Марго Робби, Джон Дэвид Вашингтон, Роберт де Ниро, Тейлор Свифт, Рами Малек и другие.