Алчевск, ЛНР, , 12:06 — REGNUM Часть избирательных комиссий в Алчевске (ЛНР) были эвакуированы в бомбоубежище, сообщил 27 сентября в своем телеграм-канале посол республики в России Родион Мирошник.

Торжественная церемония поднятия флага Луганской Народной Республики в Алчевске Администрация города Алчевск

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Голосование при этом продолжается, добавил он.

Как сообщалось ранее, утром 27 сентября ВСУ ударили по Алчевску из РСЗО HIMARS, было выпущено шесть ракет. Власти ЛНР назвали обстрелы «целенаправленным ударом по референдуму».

27 сентября голосование в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях завершается. Референдумы уже признаны состоявшимися, во всех регионах проголосовали более 50% избирателей.