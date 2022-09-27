Фарах, Афганистан, , 12:05 — REGNUM В афганской провинции Фарах сотрудники местного управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока приказали работникам провинциальной больницы привести свою внешность в соответствие с шариатом.

Больница Правительство Ярославской области

Источники сообщили газете «8 Собх», что сотрудники управления приказали мужчинам-сотрудникам больницы Фарах отрастить бороды и носить головные уборы.

Сотрудницам также было приказано носить хиджаб.

Напомним, несколько дней назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили работников СМИ в провинции Фарах, чтобы они отращивали бороды и носили головные уборы.