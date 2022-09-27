Стокгольм, 27 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Ветреная погода в Швеции привела к значительному падению цен на электроэнергию. Об этом свидетельствуют данные на бирже электроэнергии Nordpool от 27 сентября, сообщает телеканал TT.

Ветряк

Так, сутками ранее, 26 сентября, электричество на юге Швеции, в энергорегионах 3 и 4, стоило 1,30 крон (0, 12 доллара) за кВтч. 27 сентября кВтч (киловатт-час) в том же районе стоит 52,4 эре (0,046 доллара).

На севере Швеции, на территории энергорегионов 1 и 2, цена на электроэнергию снижается с 62,7 эре до 51,6 эре за кВтч.

То, что разница в ценах между северной и южной Швецией настолько мала, является необычным, отмечают журналисты.