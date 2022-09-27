Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. С начала частичной мобилизации круглосуточная телефонная служба «122» приняла в Петербурге более 21 тыс. обращений по вопросам, связанным с этим процессом. Об этом заявила руководитель группы презентационного и аналитического обеспечения СПб ГУП «АТС Смольного» Наталия Лисненко, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оператор колл-центра

На линии в рамках одной смены работают почти 90 операторов колл-центра. В первый день работы круглосуточной службы поступила тысяча обращений, а в прошлые сутки операторы приняли почти пять тысяч звонков.

«Служба 122 продолжает функционировать как единый номер для вызова врача на дом. Весь функционал по консультированию граждан о вопросах COVID, вакцинации, записи на вакцинацию и к врачу, предоставления справочной информации по социально значимым вопросам сохраняется», — заявила Лисненко.

Чаще всего жители города хотят узнать, кто попадает под частичную мобилизацию, могут ли под неё попасть студенты, и в каком возрасте могут призвать мужчин. Операторы также разъясняют, что можно взять с собой и куда подать жалобы, если есть подозрения, что мобилизуют незаконно.

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Напомним, что в Петербурге также работает чат-бот, с помощью которого можно задать интересующий вопрос по частичной мобилизации.