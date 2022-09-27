Стокгольм, , 12:08 — REGNUM Совсем недавно в Швеции были проведены первые в мире учения по борьбе с гибридными угрозами для систем возобновляемой энергии с участием подразделений НАТО. Об этом 27 сентября сообщил телеканал SVT.

Швеция и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отмечается, в учениях на территории Швеции была задействована SAS-163. Это исследовательская группа в составе отдела STO НАТО, аналога шведского НИИ Института тотальной обороны.

Журналисты пишут, что учения проводились на прошлой неделе. Помимо около 80 исследователей и экспертов из альянса НАТО, в учениях приняли участие энергетические компании, частные лица, Исследовательский институт Total Defense и исследовательский институт Rise.

Точные даты учений не были объявлены.