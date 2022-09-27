Париж, , 12:03 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отправилась с визитом в Киев. Об этом глава МИД Франции написала в своем аккаунте в Twitter.

Глава МИД Франции Катрин Колонна Wadvert1

«Здравствуй, Франция рядом. Рада вернуться в Киев», — написала Катрин Колонна в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, срочный поиск альтернативы российскому газу в Европе вызвал противостояние между Францией и Испанией, так как стремление Испании проложить трубопровод через горы уперлось в скептическое отношение французов к проекту.

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