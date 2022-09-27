Москва, , 12:07 — REGNUM Вербовщик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержан в Московском регионе. Он пропагандировал радикальный ислам в Москве и Воронеже, сообщает 27 сентября Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Подозреваемому 24 года, он родился в одной из стран Туркестана. Террористические идеи мужчина распространял среди своих земляков, для этого пользовался соцсетями и мессенджерами.

«Мужчина задержан на строительном объекте Московского региона, доставлен для проведения дальнейших следственных действий в город Воронеж», — добавили в управлении ФСБ по Воронежской области.

В операции наряду с ФСБ участвовали сотрудники Росгвардии. Задержанный дал признательные показания, ему предъявили обвинения и пгоместили под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Содействие террористической деятельности».

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