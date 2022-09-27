Запорожье, Украина, 27 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Первые результаты референдума в Запорожской области могут быть готовы уже вечером 27 сентября, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум

«Избирательные комиссии готовы (предоставить) результат достаточно быстро. Я верю, что мы получим его вечером (27 сентября). Но, вероятнее всего, окончательный результат будет завтра (28 сентября) в 9 утра. Никто не уйдет с работы, пока мы не закончим», — заявил он в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник отдал свой голос на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией.

Читайте также: Глава ЛНР принял участие в референдуме о воссоединении с Россией