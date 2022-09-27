Самара, 27 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Мобилизованные граждане в Самарской области прибыли в пункт приема личного состава, который был развернут на базе одной из воинских частей Центрального военного округа. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«Личный состав получил зимний и летний комплект военной формы одежды, снаряжение и банковские карточки», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что после формирования подразделений воины приступят к боевому слаживанию.

«Сейчас мы находимся в расположении, ждем дальнейших распоряжений. Готов защищать свою Родину!» — приводит пресс-служба слова одного из военнослужащих.

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