Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Обеспокоенность по поводу победы на парламентских выборах в Италии коалиции правых сил, так как это может привести к уменьшению поддержки Римом киевского режима, высказывают в частном порядке представители Белого дома. Об этом 27 сентября сообщает американская газета Politico.

Белый дом (сс) angela n

По данным издания, представители администрации президента США Джо Байдена заявили о «тревожной тенденции» в связи с победами на выборах политиков правого направления в таких еврейских странах, как Италия, Швейцария и Венгрия.

Кроме того, отмечается, что результат выборов в Италии поспособствует «дальнейшей дестабилизации» в «Группе семи» ведущих стран мира, так как эти изменения происходят после того, как в Великобритании недавно произошла смена правительства.

Также указывается, что помощники президента США считают, что глава итальянской партии «Братья Италии» в победившей правой коалиции Джорджа Мелони станет «сомневаться в приверженности» Италии в поддержке киевского режима из-за энергетического кризиса.

«На данный момент сотрудники аппарата Белого дома надеются, что Рим и дальше будет твердо стоять на стороне Киева, и публично отвергают соображения о том, что альянс может распасться. Но, как минимум, американцы признают, что Италия может больше не оказывать той безоговорочной поддержки, как при [предыдущем правительстве Марио] Драги», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе визита в Южную Корею вице-президент США Камала Харрис посетит демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую КНДР и Южную Корею.