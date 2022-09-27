Луганск, 27 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Инициаторы обсуждения референдумов о воссоединении освобожденных от киевского режима территорий с Россией, вероятно, хотят поздравить жителей, отметил 27 сентября в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

United Nations Headquarters Зал заседаний Совбеза ООН

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«Предъявить нам особо нечего», — добавил он.

Как сообщалось ранее, с инициативой проведения 27 сентября заседания Совбеза по вопросу о референдумах выступили представители США, Албании и киевского режима.

27 сентября голосование в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях завершается. Референдумы уже признаны состоявшимися, во всех регионах проголосовали более 50% избирателей.