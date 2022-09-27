Барнаул, 27 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. На Алтае завершается голосование на референдумах по вопросу воссоединения России с Донбассом. Как сообщает 27 сентября избирком Алтайского края, участие в нем приняли и сами члены зарубежных участковых комиссий. Виктория, которая приехала на Алтай из Луганской области в мае 2022 года, рассказала, что этого события очень долго ждали. Сегодня девушка проголосовала на участке.

Избирком Алтайского края Алтайский край. Голосование на референдумах по вопросу воссоединения России с Донбассом

А еще Виктория поделилась эмоциями от работы в составе участковой комиссии. По ее словам, при проведении выездного голосования, в составе мобильных групп они проехали немалое количество населённых пунктов, и в каждом из них членов комиссий встречали с большой радостью и теплотой. «Это буквально заряжало нас энергией, мы понимали важность происходящего для каждого из нас», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение первых четырех дней (с 23 по 26 сентября) в Алтайском крае организовано выездное голосование, в рамках которого практически до каждого муниципального образования, где проживают жители Донецкой и Луганской Народных Республик, доедут представители зарубежных участковых комиссий в целях обеспечения условий для участия в референдумах.

Избирательная комиссия Алтайского края оказывает содействие зарубежным избирательным комиссиям в реализации их полномочий с учетом особенностей территории — инфраструктуры, материального и транспортного обеспечения.

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