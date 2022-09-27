Кабул, 27 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили, что они задержали не менее 8,5 тысячи человек, которые занимались попрошайничеством в Кабуле. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Бремен Иоган Георг. Дети- попрошайки. 1862

Эту статистику обнародовал комитет по сбору средств для попрошаек, возглавляемый муллой Барадаром, заместителем премьер-министра по экономическим вопросам.

Эта статистика, которая ведется с 14 августа , с начала операции по сбору нищих, показывает, что большинство из них женщины — 5871 человек. Количество детей — 1979 человек, а мужчин — 732 человека.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разделили собранных нищих на «действительно нуждающихся, профессиональных и бездомных». По данным радикалов, только 3149 из этих людей имеют право на участие, а все остальные являются профессионалами.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они проведут биометрическую регистрацию нищих и определят для них месячное пособие.

При власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) число попрошаек в различных городах Афганистана растёт.