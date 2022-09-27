Бразилиа, 27 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. На международных наблюдателей за референдумом в республиках Донбасса и освобождённых территориях бывш. УССР идёт охота со стороны Киева и правительств западных стран. Об этом пишет журналист Ванесса Мартина Сильва в материале для бразильской газеты Operamundi.

Сильва освещает ход референдумов, на которых жители решают вопрос о воссоединении с Россией. По её словам, прибывшие в качестве международных наблюдателей иностранцы оказались в ловушке.

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Так, глава небольшой компании и журналист Штефан Шаллер, прибывший следить за ходом референдума в составе делегации наблюдателей, был вызван в Германию. Ему пришло уведомление об увольнении и предупреждение о том, что он может лишиться свободы.

Нидерландская журналистка Соня Ван дер Энде преследуется в Европе за посещение Донбасса, поскольку «Россия считается врагом». Ещё один журналист, имя которого не называется в статье, был уволен из своего СМИ, поскольку прокомментировал в интервью ход референдума.

Соня Ван дер Энде рассказывала коллегам из пула международных наблюдателей, что лично видела нацистскую символику и книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф» у киевских боевиков, однако на Западе их представители рассказывают, что это не правда. По её словам, националисты убивают население Донбасса.

Автор напоминает, что в 2014 году два региона решили стать независимыми от Киева и создали Донецкую и Луганскую Народные Республики. С тех пор на территории б. УССР бушует гражданская война. В 2022 году две республики и ещё два субъекта — Херсонская и Запорожская области — решили провести референдумы о воссоединении с Россией.

Несмотря на международное давление, в ДНР и ЛНР [на момент публикации статьи] проголосовали более 40% избирателей.

По словам журналистки, часть мирового сообщества не признаёт права русского населения на территории б. УССР решать своё будущее. На Западе устроили настоящее преследование в отношении международных наблюдателей, прибывших следить за ходом голосования. Киевский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в силовые структуры 20 стран, предложив ввести санкции против 39 международных наблюдателей. Им инкриминируют «незаконное» пересечение границы.

Ванесса Мартина Сильва считает, что таким образом в Киеве и других странах пытаются достичь психологической дестабилизации.