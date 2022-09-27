Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Власти Ленинградской области опровергли слова депутата Государственной думы от Забайкальского края генерал-лейтенанта Андрея Гурулева на одном из центральных телеканалов о том, что якобы на оборонном предприятии в Ленобласти мобилизована половина сотрудников. Об этом сообщили 27 сентября в пресс-службе областной администрации.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным комитета экономического развития и инвестиций Ленобласти, сотрудникам предприятия «Баррикада» (одно из крупнейших производителей железобетонных изделий в Северо-Западном федеральном округе РФ), частично выполняющему субподряды по гособоронзаказу (ГОЗ), направлено семь повесток о мобилизации.

«Мобилизовано трое работников, что составляет менее 1% от численности работающих. Коллектив предприятия — 743 человека, из которых только часть привлечены к исполнению контрактов по ГОЗ», — указали в пресс-службе, добавив, что предприятие имеет бронь на 96 работников. Кроме того, дополнительная заявка на бронирование сотрудников в минувшие выходные направлена на утверждение в Минпромторг РФ.

В администрации Ленобласти указали, что губернатор Александр Дрозденко переговорил с Гурулевым и выразил сожаление, что уважаемому депутату была представлена информация, не соответствующая действительности.

Напомним, 21 сентября президент России объявил о начале частичной мобилизации, в ходе которой в ряды Вооруженных сил будет отправлено 300 тыс. военнообязанных граждан.

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