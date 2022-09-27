Москва, 27 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В России необходимо принимать бюджет развития, который поможет обеспечить крепкий тыл. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

По его словам, члены фракции предложили министру экономического развития РФ Максиму Решетникову бюджет развития в 35-40 трлн. рублей и целый пакет законов, который позволяет сосредоточить все ресурсы для развития всех отраслей экономики.

«В целом фракция задала и подала ему 41 вопрос. У них есть еще возможность подробно, обстоятельно ответить на все эти вопросы. Нам нужен бюджет реального развития. Тыл должен быть крепким и обеспеченным. Тогда будут победы на любых фронтах», — сказал Зюганов.

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