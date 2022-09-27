Ставрополь, 27 сентября 2022, 11:57 — REGNUM На Ставрополье создан фонд помощи участникам спецоперации, призванным в крае, их семьям, а также и всем, кто выполняет свой долг в Донбассе и на территории б. УССР. В числе тех, кто обязался помогать этому фонду пожертвованиями, губернатор края Владимир Владимиров. Он будет ежемесячно перечислять на счет благотворительной организации свой однодневный заработок. Об этом Владимиров написал 27 сентября в своем телеграм-канале.
Как отметил Владимиров, задачей фонда является в том числе закупка и передача на передовую необходимых вещей для военнослужащих. Эта помощь требуется постоянно, поэтому, как отметил губернатор, фонд должен пополняться постоянно.
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