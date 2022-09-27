Ставрополь, 27 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. На Ставрополье создан фонд помощи участникам спецоперации, призванным в крае, их семьям, а также и всем, кто выполняет свой долг в Донбассе и на территории б. УССР. В числе тех, кто обязался помогать этому фонду пожертвованиями, губернатор края Владимир Владимиров. Он будет ежемесячно перечислять на счет благотворительной организации свой однодневный заработок. Об этом Владимиров написал 27 сентября в своем телеграм-канале.

Stavkray.ru Владимир Владимиров

«Принял решение ежемесячно до конца специальной военной операции отчислять свой взнос в размере однодневного заработка. Предлагаю всем своим замам, министрам, главам территорий, да и всем желающим присоединиться к нашему общему делу помощи нашим ребятам — участникам специальной военной операции», — призвал он своих коллег и жителей края.

Как отметил Владимиров, задачей фонда является в том числе закупка и передача на передовую необходимых вещей для военнослужащих. Эта помощь требуется постоянно, поэтому, как отметил губернатор, фонд должен пополняться постоянно.