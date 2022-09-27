Стокгольм, , 12:03 — REGNUM Несмотря на то, что все партии в риксдаге Швеции выдвинули предложения о том, как снизить расходы на электроэнергию для домохозяйств ближайшей зимой, Швеция входит в число стран ЕС, потративших меньше всего на энергосубсидии. Однако потолки цен на электроэнергию в других странах также могут повлиять на цены на электроэнергию в Швеции. Об этом 27 сентября сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно ежемесячной статистике биржи NordPool, цены на электроэнергию во многих европейских странах выросли более чем вдвое с начала года, и в некоторых странах были приняты меры поддержки или экономии для снижения расходов домашних хозяйств.

Перед выборами все парламентские партии Швеции представили предложения о мерах по снижению расходов домохозяйств, например, за счет защиты от высоких затрат. Но, несмотря на это, Швеция является одной из стран Европы, которая меньше всего потратила на энергосубсидии, всего 1,6 миллиарда евро в прошлом году, или 0,3% своего ВВП.

Власти Великобритании недавно объявили об огромном пакете поддержки, включающем, среди прочего, установление предельных цен на газ и электроэнергию, и, согласно статистике аналитического центра Брейгеля, Великобритания является страной в Европе, которая инвестировала больше всего в эти цели, 6,5% ВВП.

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